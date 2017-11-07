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У Києві невідомі залили цементом Вічний вогонь

7 листопада 2017, 18:15
У Києві невідомі залили цементом Вічний вогонь

Акт вандалізму в Києві. Цієї ночі невідомі залили цементом Вічний вогонь біля монумента Невідомому Солдату в парку Слави. Поліція на місці знайшла вісім відер, у яких, імовірно, і принесли розчин. Зараз там працюють комунальники, які прибирають залишки цементу.

Правоохоронці опитують свідків та збирають записи з камер відеоспостереження, щоб з'ясувати особи хуліганів. І розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над могилою. Вандалам загрожує до 7 років позбавлення волі.

свідок, Хулиганство

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А вы среди "патриотов" пошарьте. Может найдёте кого.
Прохожий 07.11.2017, 18:53 ответить

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