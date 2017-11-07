У Києві невідомі залили цементом Вічний вогонь

Акт вандалізму в Києві. Цієї ночі невідомі залили цементом Вічний вогонь біля монумента Невідомому Солдату в парку Слави. Поліція на місці знайшла вісім відер, у яких, імовірно, і принесли розчин. Зараз там працюють комунальники, які прибирають залишки цементу.

Правоохоронці опитують свідків та збирають записи з камер відеоспостереження, щоб з'ясувати особи хуліганів. І розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над могилою. Вандалам загрожує до 7 років позбавлення волі.