Обережно ботулізм: у Запоріжжі двоє людей потрапили до реанімації через копчену рибу

Нові жертви ботулізму в Запоріжжі. Батько та син у тяжкому стані потрапили до обласної інфекційної лікарні. Обоє отруїлися рибою. Зараз чоловіки в реанімації. За словами медиків, загрози їх життю немає.

Водночас, у санітарно-епідеміологічній службі зазначають, з початку року на Запоріжжі на ботулізм захворіли 12 людей. І кожного разу джерелом небезпечної інфекційної недуги була копчена риба!