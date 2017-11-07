Нагадати пароль | Реєстрація
Вівторок, 7 листопада 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Обережно ботулізм: у Запоріжжі двоє людей потрапили до реанімації через копчену рибу

7 листопада 2017, 18:45
Обережно ботулізм: у Запоріжжі двоє людей потрапили до реанімації через копчену рибу

Нові жертви ботулізму в Запоріжжі. Батько та син у тяжкому стані потрапили до обласної інфекційної лікарні. Обоє отруїлися рибою. Зараз чоловіки в реанімації. За словами медиків, загрози їх життю немає.

Водночас, у санітарно-епідеміологічній службі зазначають, з початку року на Запоріжжі на ботулізм захворіли 12 людей. І кожного разу джерелом небезпечної інфекційної недуги була копчена риба!

Здоровье, Несчастные случаи, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Свідок
Свідок
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab