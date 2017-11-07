Обережно ботулізм: у Запоріжжі двоє людей потрапили до реанімації через копчену рибу
7 листопада 2017, 18:45
Нові жертви ботулізму в Запоріжжі. Батько та син у тяжкому стані потрапили до обласної інфекційної лікарні. Обоє отруїлися рибою. Зараз чоловіки в реанімації. За словами медиків, загрози їх життю немає.
Водночас, у санітарно-епідеміологічній службі зазначають, з початку року на Запоріжжі на ботулізм захворіли 12 людей. І кожного разу джерелом небезпечної інфекційної недуги була копчена риба!