У Києві без опалення досі залишається близько 200 будинків

У понад півсотні з них не пускають тепло, позаяк частина житлового фонду не готова його приймати. У Київенерго заявляють, що не можуть нагрівати батареї, якщо в будинках є загроза їхнього прориву, або ж через борги абонентів.Ще 104 будинки залишаються холодними через аварії.

Загалом у столиці теплом забезпечені всі без винятку дитячі садочки, школи та лікарні. Днями теплими батареї стануть уже в адміністративних будівлях