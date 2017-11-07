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У Києві без опалення досі залишається близько 200 будинків

7 листопада 2017, 19:45
У Києві без опалення досі залишається близько 200 будинків

У понад півсотні з них не пускають тепло, позаяк частина житлового фонду не готова його приймати. У Київенерго заявляють, що не можуть нагрівати батареї, якщо в будинках є загроза їхнього прориву, або ж через борги абонентів.Ще 104 будинки залишаються холодними через аварії.

Загалом у столиці теплом забезпечені всі без винятку дитячі садочки, школи та лікарні. Днями теплими батареї стануть уже в адміністративних будівлях

Общество, Прочее, свідок

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