Справа Манафорта загрожує Трампу імпічментом

Екс-керівника передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта залишили під домашнім арештом. Разом з бізнес-партнером Ріком Гейтсом, він змушений носити електронного браслета, і не має права на заставу. Так вирішила суддя Еммі Джексон після слухань у Вашингтоні. Основний розгляд справи перенесли на грудень.

Нагадаємо, екс-політ консультант Трампа здався американській владі 30 жовтня. Його звинувачують у відмиванні грошей і змові проти США, в рамках розслідування про втручання Росії в американські вибори. Манафорту загрожує 80 років тюрми. А Трампу, якщо все-таки доведуть, імпічмент.