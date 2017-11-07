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Справа Манафорта загрожує Трампу імпічментом

7 листопада 2017, 20:15
Справа Манафорта загрожує Трампу імпічментом

Екс-керівника передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта залишили під домашнім арештом. Разом з бізнес-партнером Ріком Гейтсом, він змушений носити електронного браслета, і не має права на заставу. Так вирішила суддя Еммі Джексон після слухань у Вашингтоні. Основний розгляд справи перенесли на грудень.

Нагадаємо, екс-політ консультант Трампа здався американській владі 30 жовтня. Його звинувачують у відмиванні грошей і змові проти США, в рамках розслідування про втручання Росії в американські вибори. Манафорту загрожує 80 років тюрми. А Трампу, якщо все-таки доведуть, імпічмент.

Аферы, Политика, свідок, Служебные преступления

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