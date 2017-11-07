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Вайнштейна пожиттєво виключили з Американської телеакадемії

7 листопада 2017, 20:45
Вайнштейна пожиттєво виключили з Американської телеакадемії

Харві Вайнштейна пожиттєво виключили з Американської телеакадемії, яка вручає премію Еммі. Режисер, якого звинуватили в сексуальних домаганнях десятки актрис, після скандалу, став вигнанцем Голівуду. Його вже вигнали з власної кінокомпанії, гільдії продюсерів і Британської академії кіно й телебачення.

Разом із Вайнштейном у спеціалізованій клініці в Аризоні відмиває репутацію, й лікується від сексуальної залежності, зірка «Карткового будиночку» Кевін Спейсі. Місяць процедур для оскароносних пацієнтів коштує 36 тисяч доларів. Раніше реабілітацію там проходили Тайгер Вудс, Кейт Мосс і Селена Гомес.

Общество, Покушения, свідок, Служебные преступления

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