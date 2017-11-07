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Чемпіонка світу з пауерліфтингу Наталя Кузнецова повертається у спорт

7 листопада 2017, 21:10
Чемпіонка світу з пауерліфтингу Наталя Кузнецова повертається у спорт

Її найліпша подруга - штанга, а найбільше досягнення - сталеві м’язи. Чемпіонка світу з пауерліфтингу Наталя Кузнецова повертається у спорт після травми!

Вона тренується двічі на день, 5 разів на тиждень. Рельєфам і спортивній формі жінки заздрять чоловіки. Обхват біцепса спортсменки - трохи не дотягує до ідеальних параметрів талії - близько півметра. 27-річна жінка майстер спорту світового класу з армліфтингу, станової тяги і бодібілдингу.

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