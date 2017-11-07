Її найліпша подруга - штанга, а найбільше досягнення - сталеві м’язи. Чемпіонка світу з пауерліфтингу Наталя Кузнецова повертається у спорт після травми!

Вона тренується двічі на день, 5 разів на тиждень. Рельєфам і спортивній формі жінки заздрять чоловіки. Обхват біцепса спортсменки - трохи не дотягує до ідеальних параметрів талії - близько півметра. 27-річна жінка майстер спорту світового класу з армліфтингу, станової тяги і бодібілдингу.