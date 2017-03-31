У Венеції запобігли повторенню лондонського теракту!

Залити кров'ю місто на воді, вбити якомога більше людей і повторити криваву середу в Лондоні! Четверо екстремістів планували підірвати міст Ріальто - один із найвідоміших у світі. Двоє зловмисників працювали офіціантами в місцевому кафе. Ще одного затримали біля будівлі опери.

Замовила злочин ІДІЛ, але спецслужби випередили бойовиків. Під час рейдів обшукали 12 квартир в історичному центрі міста. Знайшли вибухівку. Фанатики шукали в інтернеті холодну зброю та способи виготовлення бомб. У Венеції триває спецоперація, адже досі невідомо, чи всіх спільників затримали.