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У Венеції запобігли повторенню лондонського теракту!

31 березня 2017, 12:07
У Венеції запобігли повторенню лондонського теракту!

Залити кров'ю місто на воді, вбити якомога більше людей і повторити криваву середу в Лондоні! Четверо екстремістів планували підірвати міст Ріальто - один із найвідоміших у світі. Двоє зловмисників працювали офіціантами в місцевому кафе. Ще одного затримали біля будівлі опери.

Замовила злочин ІДІЛ, але спецслужби випередили бойовиків. Під час рейдів обшукали 12 квартир в історичному центрі міста. Знайшли вибухівку. Фанатики шукали в інтернеті холодну зброю та способи виготовлення бомб. У Венеції триває спецоперація, адже досі невідомо, чи всіх спільників затримали.

Теракты

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