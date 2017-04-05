Химічну атаку в Сирії розслідують експерти ООН

В ООН розслідують хімічну атаку на сирійську провінцію Ідліб, де число жертв сягнуло вже сотні осіб. Серед них - багато дітей. Кадри з постраждалого району шокують: рятувальники на місці бомбардування змушені працювати в масках. Багато місцевих мешканців без свідомості.

Перед тим, як везти постраждалих до лікарні, їх миють, аби позбутися хімічних речовин. Симптоми в усіх пацієнтів вказують на отруєння газом, ймовірно - зарином. Отрута не дає спокійно дихати, людина блідніє і у неї починаються судоми. Сирійська влада та Росія відхрещуються від бомбардування хімічною зброєю.