Нагадати пароль | Реєстрація
Середа, 5 квітня 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Теракти

Вибрати дату
RSS

Химічну атаку в Сирії розслідують експерти ООН

5 квітня 2017, 08:26
Химічну атаку в Сирії розслідують експерти ООН

В ООН розслідують хімічну атаку на сирійську провінцію Ідліб, де число жертв сягнуло вже сотні осіб. Серед них - багато дітей. Кадри з постраждалого району шокують: рятувальники на місці бомбардування змушені працювати в масках. Багато місцевих мешканців без свідомості.

Перед тим, як везти постраждалих до лікарні, їх миють, аби позбутися хімічних речовин. Симптоми в усіх пацієнтів вказують на отруєння газом, ймовірно - зарином. Отрута не дає спокійно дихати, людина блідніє і у неї починаються судоми. Сирійська влада та Росія відхрещуються від бомбардування хімічною зброєю.

Здоровье, Общество, свідок, Теракты, Убийства

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab