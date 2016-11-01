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Любовна драма у королівській родині

1 листопада 2016, 21:55
Любовна драма у королівській родині

Закоханий принц Гаррі атакує свою американську обраницю любовними листами. Але акторка Меган Маркл продовжує стосунки з іншим чоловіком. Як з'ясували журналісти Дейлі Мейл, це канадський шеф-кухар Коррі Вітіелло. З ним дівчина зустрічалася впродовж останніх двох років. А познайомилася з Гаррі цього літа в Торонто. У них багато спільного. Обидвоє займаються благодійністю та захистом довкілля. Принц, який донедавна віддавав перевагу винятково блондинкам, з першої ж зустрічі був зачарований Меган. Її батько європеєць, мати - афро-американка. Першим коханням принца Гаррі була уродженка Зімбабве Челсі Деві. Потім він був у близьких стосунках з танцівницею, актрисою і аристократкою Крессідою Бонас.

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