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Допоможемо дівчині врятувати життя та красу!

10 листопада 2016, 23:02
Допоможемо дівчині врятувати життя та красу!

Марина Сєрик потребує нашої допомоги. У молодої жінки - рак грудей. Врятувати життя та зберегти органи пообіцяли в Ізраїлі. Ціна - півмільйона гривень. Родичі та друзі зібрали майже всю суму. Не вистачає лише 60 тисяч гривень.
Вона ледь стримує сльози, а голос її тремтить. У 26 років Марині Сєрик поставили страшний діагноз - рак грудей.

Це захворювання є найпоширенішим серед жінок. Щороку на нього нездужає 16 тисяч українок!

У родини Марини війна з онко почалася давно. Спершу захворіла сестра, яку прооперували. Від страху дівчина пішла перевіритися сама. 

Марина Сєрик, онкохвора:

- Виросли фіброаденомки, але я їх конролювала. Вони були дуже маленькі, і операція не була потрібна. 

Та вже за деякий час фіброаденоми перетворились на злоякісну пухлину. Ущільнення в грудях дівчина виявила півроку тому.

Марина Сєрик, онкохвора:

- Я пішла на УЗІ планове. УЗІ показало, що за сім місяців фіброаденома виросла майже в три рази. Потім мені взяли біопсію, біопсія показала, що вона злоякісна.
 
Повірити, що в такому молодому віці вона онкохвора - не могла. Відтак, безперестанку робила все нові обстеження в надії почути зворотне.

Марина Сєрик, онкохвора:

- Я все ще не вірила, не вірила, але на місці пухлини почались обтяження шкіри. Трошки болить, наскільки я розумію - це лімфовузол під рукою збільшений. Я зрозуміла, що це, мабуть, таки рак.

Сергій Собченко, лікар-онкохірург:

- В зв'язку з тим, що пухлина чуть більша двох сантиметрів - це нам дозволяє говорити, що от друга стадія. Ми планували їй зробити органозберігаючу операцію, якщо на це будуть певні свої умови.  

Ризик втратити груди змусив Марину шукати іншу клініку. Таку знайшла в Ізраїлі. За попереднім діагнозом тамтешні медики пообіцяли - груди збережуть, проте за півмільйона гривень. Аби допомогти молодій дівчині назбирати потрібну суму, її друзі влаштували благодійну кампанію в соціальних мережах. А днями у столичному Політеху влаштували концерт.

Аліна, подруга Марини:

- Это человек, который не брасает своих, она готова много сделать для близких, для знакомых. Решили собратся и, честно говоря, хотелось бы, он помог как-то материально в этой ситуации, но мне кажется, это больше, как сказать Марине, что мы с ней, что она не одна.

Протягом останнього тижня родичі та друзі зібрали майже всю суму. Та щоб уже вирушити до Ізраїлю, Марині не вистачає лише 60 тисяч гривень.

Марина Сєрик, онкохвора:

- Мене лякає те, що боляче буде моїм батькам, друзям...

Тож вона просить допомоги у всіх небайдужих! Адже більш за все молода дівчина хоче залишитися живою та красивою!

Картка Приват Банк  4149 4996 4576 7086

тел. 097 806 51 41.

Мар'яна Дупнак, Андрій Грищенко, Святослав Мелешкін
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