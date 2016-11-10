Допоможемо дівчині врятувати життя та красу!

Марина Сєрик потребує нашої допомоги. У молодої жінки - рак грудей. Врятувати життя та зберегти органи пообіцяли в Ізраїлі. Ціна - півмільйона гривень. Родичі та друзі зібрали майже всю суму. Не вистачає лише 60 тисяч гривень.

Вона ледь стримує сльози, а голос її тремтить. У 26 років Марині Сєрик поставили страшний діагноз - рак грудей.



Це захворювання є найпоширенішим серед жінок. Щороку на нього нездужає 16 тисяч українок!



У родини Марини війна з онко почалася давно. Спершу захворіла сестра, яку прооперували. Від страху дівчина пішла перевіритися сама.



Марина Сєрик, онкохвора:

- Виросли фіброаденомки, але я їх конролювала. Вони були дуже маленькі, і операція не була потрібна.



Та вже за деякий час фіброаденоми перетворились на злоякісну пухлину. Ущільнення в грудях дівчина виявила півроку тому.

Марина Сєрик, онкохвора:

- Я пішла на УЗІ планове. УЗІ показало, що за сім місяців фіброаденома виросла майже в три рази. Потім мені взяли біопсію, біопсія показала, що вона злоякісна.



Повірити, що в такому молодому віці вона онкохвора - не могла. Відтак, безперестанку робила все нові обстеження в надії почути зворотне.

Марина Сєрик, онкохвора:

- Я все ще не вірила, не вірила, але на місці пухлини почались обтяження шкіри. Трошки болить, наскільки я розумію - це лімфовузол під рукою збільшений. Я зрозуміла, що це, мабуть, таки рак.



Сергій Собченко, лікар-онкохірург:

- В зв'язку з тим, що пухлина чуть більша двох сантиметрів - це нам дозволяє говорити, що от друга стадія. Ми планували їй зробити органозберігаючу операцію, якщо на це будуть певні свої умови.



Ризик втратити груди змусив Марину шукати іншу клініку. Таку знайшла в Ізраїлі. За попереднім діагнозом тамтешні медики пообіцяли - груди збережуть, проте за півмільйона гривень. Аби допомогти молодій дівчині назбирати потрібну суму, її друзі влаштували благодійну кампанію в соціальних мережах. А днями у столичному Політеху влаштували концерт.



Аліна, подруга Марини:

- Это человек, который не брасает своих, она готова много сделать для близких, для знакомых. Решили собратся и, честно говоря, хотелось бы, он помог как-то материально в этой ситуации, но мне кажется, это больше, как сказать Марине, что мы с ней, что она не одна.

Протягом останнього тижня родичі та друзі зібрали майже всю суму. Та щоб уже вирушити до Ізраїлю, Марині не вистачає лише 60 тисяч гривень.

Марина Сєрик, онкохвора:

- Мене лякає те, що боляче буде моїм батькам, друзям...



Тож вона просить допомоги у всіх небайдужих! Адже більш за все молода дівчина хоче залишитися живою та красивою!

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