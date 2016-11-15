Допоможіть матусі Надійки віддати власну нирку хворій донечці

Їй не потрібні ні іграшки, ні солодощі. Єдине, про що мріє десятирічна Надійка - це нирка. У дівчинки з Волині - хронічна ниркова недостатність п'ятого - найтяжчого - ступеня. А врятувати життя школярки може кожен із нас.



Надійка народилася з однією ниркою. Але й цей єдиний орган почав відмовляти, коли дівчинці виповнилося сім. Кілька років мати самотужки проводила донечці перитонеальний діаліз. Це процедура очищення крові від токсинів шляхом введення катетера в черевну порожнину. Але Надійці ставало дедалі гірше. Тоді її привезли з Волині в київську дитячу лікарню Охматдит.



Катерина Лінчевська, лікар-педіатр відділення інтенсивної терапії хронічних інтоксикацій ОХМАТДИТУ:

- Діагноз - хронічна хвороба нирок 5 ступеню. Вроджена аномалія розвитку сечовивідної системи, агенезія лівої нирки та дисплазія правої нирки. Це найважча ступінь ниркової недостатності, коли нирки не працюють повністю. Основні симптоми, з якими вона поступала, це була слабкість, блювота. І дуже високий рівень креатиніну та сечовини в крові.



Зараз столичні медики підтримують життя дівчинки завдяки процедурі гемодіалізу. Цей апарат називається штучна нирка. Він викачує кров школярки, очищає від токсинів та повертає назад.



- Я лежу під апаратом чотири години.



Чотири години гемодіалізу тричі на тиждень. Стільки їй потрібно, щоб не померти. Але якщо інші пацієнти нормально переносять маніпуляції, то Надійці від процедури очищення крові стає дуже погано.



- В мене часто на таких процедурах починається головна біль, рвота.



І не дивно, що Надійка, стиснувши зуби, ледь витримує процедури. Артеріальний тиск дівчинки зашкалює. 188 на 116. Таких високих показників не витримують навіть дорослі. Але дитина мужньо терпить. Бо бажання жити сильніше за біль.



Алла Годованюк, мама Надійки:

- Нам зараз треба пересадку нирки для неї. То можна провести в Шалімова. Але це буде коштувати близько трьохсот тисяч гривень.



Трансплантація нирки - єдиний порятунок для Надійки. І операцію треба провести якнайшвидше. Бо в дитини прогресує серцева недостатність. Тож наступна процедура гемодіалізу може стати для дівчинки фатальною.



Надія Годованюк, хвора:

- Я хочу, щоб мені зробили операцію. Швидше, скоріше виздоровіти. Хочу побачити подружок, зайти в свій клас. Учитися.

Улюблена вчителька Надійки проводить уроки для дитини просто у лікарняній палаті.

- Вивчиш віршик про мову. Я прийду, в нас буде день словесності. Добре?

- Добре. Я чекаю.

- Ти розумничка. Найкраща дівчинка в світі. Щоб була тільки здоровенька.



Надійка не падає духом. І мріє про нову нирку. Донора уже знайшли. Це мама дівчинки. Хірурги інституту Шалімова готові врятувати життя дитини. Сама операція в Україні безкоштовна. Але на діагностику та медикаменти потрібно зібрати 300 тисяч гривень. Більша частина грошей потрібна на препарати, які Надійка прийматиме після трансплантації, щоб не було відторгнення донорського органу. Звичайна сільська родина таких грошей не має. Тому молиться Богу та сподівається на нас із вами. А вдома Надійку чекають троє старших сестричок та братик.

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Телефон 067 831 03 93 - Алла Миколаївна, мама.