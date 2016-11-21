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У столиці під прикриттям стриптиз-клубу працював будинок розпусти

21 листопада 2016, 17:31
У столиці під прикриттям стриптиз-клубу працював будинок розпусти

Під час обшуків правоохоронці затримали десятьох працівниць. У чорній бухгалтерії закладу знайшли десять тисяч гривень, базу клієнтів і прайс. Так, година любові коштувала від ста доларів. А вже "віп-повії" за свою роботу брали і триста зелених. Слідчі ж встановлюють організаторів підпільного борделю. А у Краматорську дім розпусти замаскували під масажний кабінет. Полісмени впіймали на гарячому з десяток молодиць.

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