У столиці під прикриттям стриптиз-клубу працював будинок розпусти

Під час обшуків правоохоронці затримали десятьох працівниць. У чорній бухгалтерії закладу знайшли десять тисяч гривень, базу клієнтів і прайс. Так, година любові коштувала від ста доларів. А вже "віп-повії" за свою роботу брали і триста зелених. Слідчі ж встановлюють організаторів підпільного борделю. А у Краматорську дім розпусти замаскували під масажний кабінет. Полісмени впіймали на гарячому з десяток молодиць.