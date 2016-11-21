Молодому батьку потрібна допомога, аби здолати рак

У нього на руках трирічна дитина. Проте він сам потребує піклування, аби не померти. Бо його тіло уражене меланомою. Олексію зробили радіохірургію в Ізраїлі. Та аби недуга не прогресувала, потрібні препарати, які коштують 220 тисяч доларів.



Попри страшний діагноз, він тримається, як справжній чоловік. Усміхається, подекуди жартує... Та насправді сім'ї Олексія не до веселощів. Два місяця тому вони дізналися жахливий діагноз. Меланома. А почалося все зі звичайної родимки.



Олексій Альошин, онкохворий:

- Она там начала видоизменятся, хирурги сказали: нужно удалять. Удалили родинку у нас в онкоцентре на Верховинной. Оказалась плохой, поставили диагноз - меланома.



Меланома - це злоякісне новоутворення, а простіше кажучи - рак шкіри. При цьому елементи пухлини швидко поширюються по лімфатичних вузлах та органах. Найчастіше вражають легені, печінку та головний мозок.



В Олексія хворобу виявили вчасно. Медики заспокоїли пацієнта і призначили спеціальні препарати. Порадили спостерігати і... все.

Олексій Альошин, онкохворий:

- Мне должны были дать протокол действий с таким диагнозом, что мне можно делать, а что нельзя. Мне никто этого не сказал, инструкций никаких не дал.

Два роки Олексій жив своїм звичним - повноцінним - життям. Та остання поїздка на море змінила все!

Олексій Альошин, онкохворий:

- Приехал я. Зазвенело у меня в ухе. Думал, может вода. Пошел к ЛОРу. ЛОР сказал сделать аудиографию. Я сделал аудиографию, сказали, что с ушами у тебя все в порядке.



Тоді чоловік почав обстежуватись.

Олексій Альошин, онкохворий:

- Сделал я МРТ, там показали очаги, буквально на следуюющий день я сделал КТ, еще показало очаги в легком левом и в печени. Два в легком и один в печени.



З результатами обстежень Олексій побіг до лікаря, який видаляв "злощасну" родимку. Сподівався на допомогу, але - марно!

Олексій Альошин, онкохворий:

- Он мне прямым текстом сказал: в нашей стране с таким диагнозом, как у тебя, тебя оставляют наединие с самим собой. Ничего мы тебе действенного предложить не можем. Пожалуйста, я тебя могу по протоколу облучить, по протоколу назначить какую-то химиотерапию.



Щоб не гаяти часу, подружжя почало шукати порятунку за кордоном. Гроші на обстеження в Ізраїлі дружина Олексія добувала день і ніч.

Марина Альошина, дружина Олексія:

- Он изначально ехал просто на диагностику. Это уже второй вопрос, что его оттуда не отпустили, потому что большая опухоль, она очень быстро росла. Буквально за месяц она увеличилась почти вдвое.



Чоловіку одразу зробили радіохірургію. Ці плями на голові - наслідок опромінення. Протягом тижня Олексію його провели чотири рази. Лише одна така процедура коштує 25 тисяч доларів.

Марина Альошина, дружина Олексія:

- Когда он прилетел после радиохирургии. Из самолета он вышел, пока мы доехали до Киева, ему уже стало плохо. Рука левая просто не функционировала, ногу он тянул.



Зараз Олексію ліпше. Пухлини стали меншими. Та щоб чоловік одужав, рік має вживати спеціальні препарати. Вартість такого лікування - 20 тисяч доларів на місяць! До кінця січня Олексій ліки має. А ось що робити далі? Він просто не знає... Тому просить допомоги в усіх! Адже чоловікові є заради кого жити! Його донечці Даринці лише нещодавно виповнилося три роки.

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