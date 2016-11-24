На диво та небайдужість людей сподіваються батьки 3-річного Тимофійка з Києва

У хлопчика тяжка форма епілепсії. Звичайні ліки просто вбивають дитину. А зараз малюк почав втрачати зір. Тож єдина надія для хлопчика - так звана кетогенна дієта. Тобто в меню не може бути вуглеводів. Під табу - будь-які фрукти, крупа та випічка. Їх замінюють великою кількістю жиру та білка. Починати таке харчування можна лише під наглядом медиків. В Україні цю процедуру може зробити лише одна клініка - в Чернівцях. Та лікування там зовсім недешеве - 100 тисяч гривень.

За допомоги родичів і друзів батьки хлопчика зібрали 63 тисячі, тож потрібно якомога швидше знайти ще 37. Адже курс починається вже 28 листопада. Допомогти Тимофійчику може кожна гривня.

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Світлана, мама (067) 268-85-51