Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 22 грудня 2016
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Допоможіть

Вибрати дату
RSS

На диво та небайдужість людей сподіваються батьки 3-річного Тимофійка з Києва

24 листопада 2016, 16:30
На диво та небайдужість людей сподіваються батьки 3-річного Тимофійка з Києва

У хлопчика тяжка форма епілепсії. Звичайні ліки просто вбивають дитину. А зараз малюк почав втрачати зір. Тож єдина надія для хлопчика - так звана кетогенна дієта. Тобто в меню не може бути вуглеводів. Під табу - будь-які фрукти, крупа та випічка. Їх замінюють великою кількістю жиру та білка. Починати таке харчування можна лише під наглядом медиків. В Україні цю процедуру може зробити лише одна клініка - в Чернівцях. Та лікування там зовсім недешеве - 100 тисяч гривень.

За допомоги родичів і друзів батьки хлопчика зібрали 63 тисячі, тож потрібно якомога швидше знайти ще 37. Адже курс починається вже 28 листопада. Допомогти Тимофійчику може кожна гривня.

Карта 5168 7556 1272 8457

Світлана, мама (067) 268-85-51

Обговорити на Facebook
Помогите

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
реклама

Зараз в ефірі

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2016 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab