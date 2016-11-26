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Родина з Одеси благає врятувати маму

26 листопада 2016, 00:17
Родина з Одеси благає врятувати маму

Врятувати маму благає дванадцятирічна Ліза Синельникова. Дівчинка власноруч бореться за життя хворої на рак неньки - вишиває та продає картини з бісеру. Її історію всій країні розповіли в проекті "Стосується кожного". Тоді люди зібрали понад 50 тисяч доларів. Але зараз перед родиною постала нова біда.

У дванадцятирічної Лізи Синельникової надпросте уявлення про щастя. Як у багатьох дітей.

Ліза Синельникова, дочка Наталі:

- Здоровые родители, гулять по выходным.

Ліза завжди знала, що її мама - хвора. Лише нещодавно дівчинці пояснили: у неї рак крові.

Ліза Синельникова, дочка Наталі:

- Она все время спит, не разговаривает с нами, потому что ей сложно. Никто не разговаривает. Потому что папа - на работе, а бабушка с дедушкой - глухонемые.

Наталя захворіла, коли була вагітна. Попри загрозу своєму життю, відмовилась убити ненароджену дитину. За 12 років - безліч випробувань: численні курси "хімії", пересадка кісткового мозку, три рецидиви. Нещодавно Наталі запропонували лікування в США. Але коштів на це не було. Тоді Ліза придумала, як допомогти мамі. На благодійному аукціоні продала те, що зробила своїми руками: картини з бісеру, вишивку на картоні.

Ліза Синельникова, дочка Наталі:

- Маме нужны были деньги, и поэтому я их решила продать. Люди сразу подошли, и когда узнали историю, и кто давал, сколько мог.

Після цього Лізу запросили на програму "Стосується кожного". Дівчинка розповіла свою історію всій країні. І люди разом зібрали для Наталі понад 50 тисяч доларів.

Наталя Синельникова, онкохвора:

- Такие суммы приходили: по гривне, по пять гривен. Даже женщина одна позвонила и говорит: я  умираю от рака груди. Дома ремонт сделала, но вам отправлю. Вы представляете - мне такое слышать. 

Завдяки цим коштам Наталя пройшла курс лікування в Америці. Жінці трохи полегшало. Але нині перед родиною - нова загроза. Після численних хімій у Наталі почали відмовляти нирки. 

Наталя Синельникова, онкохвора:

- В мае появились отеки на ногах. И так оно быстро закрутилось все.

Півроку лікування нічого не дали. І тепер Наталі конче потрібний гемодіаліз - процедура очищення крові, так звана "штучна нирка".

Віктор Сагатович, завідувач відділення Одеської обласної клінічної лікарні:

- Это - не лечение, диализ не лечит ничего. Он просто замещает почечную функцию, без которой человек не живет. Без почки жить нельзя. То есть если Наташе ничего не сделать - она умрет!

Але черга на безкоштовну процедуру гемодіалізу в Одесі гігантська!

Володимир Синельников, чоловік Наталі:

- Она в очереди - 509-я. В год берется на государственный бесплатный диализ 4-5 человек. Альтернатива - только платный диализ. Как нам сказали, 3-4 раза в неделю, один диализ - 3 тысячи гривен.

Поки що вдалося знайти безкоштовну альтернативу гемодіалізу - кров Наталі очищують через катетер, введений у черевну порожнину. Але якщо це не допоможе - доведеться шукати гроші на наддорогу процедуру. І терміново!

Володимир Синельников, чоловік Наталі:

- Мы когда раньше собирали деньги - у нее было время. Да, плохое состояние, но было время собрать. А тут такая ситуация, что могут сказать: завтра уже нужно. Все! Нам сказали: и не то, что недели нет, двух дней не будет.

Тож вся родина Синельникових знов благає небайдужих українців про допомогу. Ліза мріє про звичайну дівочу розмову з мамою, Володимир - повернути дружину додому, а сама Наталя - просто жити!

Наталя Синельникова, онкохвора:

- Берегите себя, пожалуйста! Спасибо!

Телефон для допомоги: +38 097 647 57 47 - Володимир Синельников.

Марія Тарасова, Зураб Теделурі
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