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Франківський суд Львова обрав запобіжний захід для директора згорілого нічного клубу

30 листопада 2016, 16:47
Франківський суд Львова обрав запобіжний захід для директора згорілого нічного клубу

Два місяці арешту з правом внесення застави розміром 87 тисяч гривень - такий запобіжний захід обрав районний Франківський суд Львова для директора нічного клубу Сергія Чередниченка. Нагадаємо, вночі проти неділі, під час проведення вогняного шоу, клуб загорівся. Постраждали 22 відвідувачі. Один із них помер у лікарні від опіків. У понеділок поліція оголосила підозру Сергію Чередниченку. Його звинувачують у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до тяжких наслідків. Сам керівник свою вину визнає лише частково. З його слів, організатори вогняного шоу його обдурили, адже використали відкрите полум'я під час вистави. А за планом вогню не повинно було бути. Директор припускає, що пожежа була організована навмисно конкурентами. При цьому жодних імен не називає. Заарештований керівник два роки тому переїхав до Львова з Донецька.

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