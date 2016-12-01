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Вінницьким поліцейським удалося перекрити один із найбільших міжнародних каналів постачання психотропів і наркотичних засобів!

1 грудня 2016, 11:51
Вінницьким поліцейським удалося перекрити один із найбільших міжнародних каналів постачання психотропів і наркотичних засобів!

У злочинній оборудці були задіяні мешканці щонайменше семи регіонів України. Логістичний центр злочинців розташовувався у Кременчуці. Замовлення вони отримували з Китаю, а збували товар через Інтернет і тільки оптовим покупцям. Маскувалися злочинці вміло. Вантаж відправляли поштою, ховаючи у побутових товарах і техніці. Під час обшуків правоохоронці вилучили більше 15 кілограмів наркотичних і психотропних речовин. На чорному ринку вони коштують понад сім мільйонів гривень! Також удалося затримати десятьох наркоділків!

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