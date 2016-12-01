Артемчику з Черкас необхідна наша допомога

Наступна наша історія про 10-місячного Артемчика із Черкас. Маленький відчайдушно боровся за життя від самого народження. І ось зараз лікарі приголомшили. У хлопчика - ще й хронічна глухота! Утім, це не вирок. Що ж може допомогти хлопчику нарешті почути голос мами?

Вона міцно стискає свого синочка в обіймах. Життя маленького Артемчика від народження було не простим, згадує його мати. Але хлопчик як справжній боєць боровся за своє життя.



Ольга Гаврюченко, мати хворого хлопчика:

- Родился он недоношеным, лежал месяц в реанимации на искусственной вентиляции легких, у нас серьезные стояли диагнози, и гепатит, и неонатальный сепсис. Скорее всего, все это спровоцировало поражение внутренего уха, ребенок практически ничего не слышит, он не полностью глухой, слышит разве что гул реактивного самолета.



Діагноз лікарів спочатку прозвучав як вирок.



Сергій Горянський, ЛОР дитячої міської лікарні:

- По заключенню інститута, ЛОР-інститута, ваша дитина має ваду слуха, у неї двобічна, хронічна глухота. Тоєсть дитина ваша не чує. Дане захворювання дає вам право оформити дитину на інвалідність до 18 років.



Ольга намагається усміхатись, та коли думає про майбутнє свого сина, ледь стримує сльози. Її найбільша мрія, аби він мав повноцінне життя.

Ольга Гаврюченко, мати хворого хлопчика:

- Я с ним разговариваю как с обычным ребенком, тяжело, конечно понимать, что… Понять, что он ничего не слышит, разговариваем, если поставим этот имплант, просто ребенок будет особеным.



Усі свої заощадження їхня невеличка родина вже витратила. Бабуся Артемки показує стоси паперів із діагнозами і рекомендаціями лікарів. Адже окрім глухоти, хлопчик має й чимало супутніх проблем.



Тетяна Гаврюченко, бабуся хворого хлопчика:

- У нас и дисплазия - недоразвитость тазобедренного сустава, и появились эпелептические припадки, отченость мозга, плюс неврологические, нам грозит ДЦП, как нам сказали, а заниматься этим всем мы сейчас не можем, пока не вылечим эпилептические припадки, нам сказали, что все это бесполезно, и плюс еще и слух.



Операцію із вживлення кохлеарного імплантату можуть провести в Києві, втім, держава нині не виділяє грошей на їх купівлю. А зробити операцію необхідно чимшвидше, аби малюк міг нормально розвиватися. На купівлю імплантату треба 26 тисяч євро, для родини Гаврюченко це просто космічна сума.

Ольга Гаврюченко, мати хворого хлопчика:

- Собрать такую сумму, даже если продать квартиру, не хватит даже половину этой суммы, поэтому мы очень хотели попросить помощи у посторонних людей, может, кто-то с понимаением отнесется.



Тож уся надія Ольги та маленького Артемчика на підтримку небайдужих українців, які допоможуть назбирати грошей на таку важливу для дитини операцію.



Тел. 093 838 58 97 Ольга Гаврюченко (мати Артемка).

Картка ПриватБанк 4149 4978 5815 1592.