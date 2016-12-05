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У Тернополі викрили сутенера

5 грудня 2016, 16:35
У Тернополі викрили сутенера

42-річний чоловік протягом року залучав молодих дівчат до занять проституцією та розміщував оголошення в Інтернеті. Цього разу злодія впіймали "на гарячому", коли він передавав одну зі своїх підопічних до рук чергового клієнта. За добу розпусниця могла виконати до 6 замовлень. Під час обшуку правоохоронці вилучили чималу суму грошей, комп'ютерну техніку та шприци з наркотиками. Тепер чоловіка судитимуть за торгівлю людьми. Раніше він уже був за ґратами через грошові махінації.

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