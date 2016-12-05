Вінничанка ледь не спалила багатоповерхівку з усіма її мешканцями

У Вінниці п'яна жінка палила і заснула. Через невдало кинутий недопалок загорілася квартира на п'ятому поверсі. Та того жінка навіть не відчула. Рятувальникам зателефонували сусіди знизу, коли зрозуміли, що пожежа вирує просто над їхніми головами. Щойно вогнеборці прибули до місця виклику, евакуювали цілий під'їзд. Сама ж горе-власниця на той момент рятувалася від вогню на власному балконі. Жінку звідти зняли за допомогою пожежної драбини та передали медикам. Нині вона в реанімації з отруєнням чадом. А її оселя вигоріла ущент.