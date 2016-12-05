Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 22 грудня 2016
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Пожежі

Вибрати дату
RSS

Вінничанка ледь не спалила багатоповерхівку з усіма її мешканцями

5 грудня 2016, 16:46
Вінничанка ледь не спалила багатоповерхівку з усіма її мешканцями

У Вінниці п'яна жінка палила і заснула. Через невдало кинутий недопалок загорілася квартира на п'ятому поверсі. Та того жінка навіть не відчула. Рятувальникам зателефонували сусіди знизу, коли зрозуміли, що пожежа вирує просто над їхніми головами. Щойно вогнеборці прибули до місця виклику, евакуювали цілий під'їзд. Сама ж горе-власниця на той момент рятувалася від вогню на власному балконі. Жінку звідти зняли за допомогою пожежної драбини та передали медикам. Нині вона в реанімації з отруєнням чадом. А її оселя вигоріла ущент.

Обговорити на Facebook
Пожары

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
реклама

Зараз в ефірі

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2016 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab