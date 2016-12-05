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Кількість жертв фатальної пожежі в Окленді зросла до 33 чоловік

5 грудня 2016, 17:00
Кількість жертв фатальної пожежі в Окленді зросла до 33 чоловік

Рятувальники й далі цілодобово шукають зниклих без вісти людей, обстежили лише третину території. Спалахнуло напередодні в нелегальному складському приміщенні, переобладнаному під клуб. Вечірка обернулася трагедією. Всередині приміщення почалося масштабне займання, й відвідувачі буквально горіли живцем, адже аварійних виходів звідти немає. Триває слідство в гучній справі. Допитують власників підпільного клубу й самої споруди, яку певно незаконно орендували. В Каліфорнії оголосили жалобу за загиблими.

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