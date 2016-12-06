Рідні розшукують Жилу Анатолія Анатолійовича

Його мати каже: він зник торік у ніч з першого на друге серпня. Чоловік віз хліб із Запоріжжя до міста Генічеськ, що на Херсонщині. Втім до назначеного місця так і не доїхав. На трасі правоохоронці знайшли його автомобіль, та самого Анатолія в ньому не було. Чоловікові 43 роки, на зріст 176 сантиметрів, має особливу прикмету - шрам на лівій руці. В нього залишились дружина із дочкою. Всі, хто бачив Жилу Анатолія Анатолійовича чи має бодай якусь інформацію про нього, просимо звертатися до рідних за телефоном 063 555 94 24 або 102.