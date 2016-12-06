Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 22 грудня 2016
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Допоможіть знайти

Вибрати дату
RSS

Рідні розшукують Жилу Анатолія Анатолійовича

6 грудня 2016, 18:42
Рідні розшукують Жилу Анатолія Анатолійовича

Його мати каже: він зник торік у ніч з першого на друге серпня. Чоловік віз хліб із Запоріжжя до міста Генічеськ, що на Херсонщині. Втім до назначеного місця так і не доїхав. На трасі правоохоронці знайшли його автомобіль, та самого Анатолія в ньому не було. Чоловікові 43 роки, на зріст 176 сантиметрів, має особливу прикмету - шрам на лівій руці. В нього залишились дружина із дочкою. Всі, хто бачив Жилу Анатолія Анатолійовича чи має бодай якусь інформацію про нього, просимо звертатися до рідних за телефоном 063 555 94 24 або 102.

Обговорити на Facebook
Помогите найти

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
реклама

Зараз в ефірі

Серіал "CSІ: Лас-Вегас - 11"
Серіал "CSІ: Лас-Вегас - 11"

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2016 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab