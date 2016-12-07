Жінка, яку зрадило власне тіло та коханий чоловік, просить допомоги

Вона прикута до візка, а її тіло гниє заживо. Червоний вовчак з'їдає 33-річну киянку Людмилу Медведєву. Про страшний діагноз жінка дізналась ще в інституті. Тяжке і тривале лікування не допомогло, хвороба прогресує, і жінка не може ходити. Людмилі потрібна термінова операція. Та коштує вона п'ятдесят тисяч гривень. Тож жінка звертається по допомогу до всіх небайдужих.

Людмила гниє заживо. Страшну хворобу в неї діагностували десять років тому, коли навчалась у інституті. Здавалося, все життя попереду. Втім, в один день усе перекинулося із ніг на голову.



Людмила Медведєва, хвора:

- Ми поїхали в Закарпаття на зимніх канікулах, то чоловік катався на лижах, а я, так як не вміла, каталась на санчатах і тормозила ногами. А там було і сонце. Червоне обличчя почалося, я пішла до лікаря, він мені дав бовтушку і каже: намажся, до ранку все пройде.



Але так, із червоним обличчям, Людмила і повернулася додому. За іронією долі, жінка, яка сама працювала медсестрою, почала ходити по лікарях.

Людмила Медведєва, хвора:

- До всіх ходила, і півроку мені ніхто не міг поставиити діагноз, і тільки один лікар - Олександр Васильович Кулик - запитав, чи це не СЧВ, системний червоний вовчак, я кажу: ви що, та ні!



Проте лікарі сумний діагноз підтвердили.



Системний червоний вовчак - захворювання, що вражає органи та системи. Через порушення імунологічних процесів антитіла, що виробляються організмом, пошкоджують ДНК здорових клітин. Хворіють переважно молоді жінки.



Тяжке лікування тривало кілька років. І не минуло безслідно. Спочатку Людмила відчула сильну задишку. Лікарі сказали - через хворе серце. Та ще у крові Людмили присутні бактерії золотистого стафілококу.

Людмила Медведєва, хвора:

- Виявилось, що у мене там гній, банальний гній. Спершу мені вісімсот мілілітрів гною викачали, потім другий раз знову викачали двісті мілілтрів гною.



Та цим не обмежилося. У Людмили почали гнити кістки та кульшові суглоби.

Людмила Медведєва, хвора:

- Гнійний ревматоїдний артрит, а колінний суглоб занадто складний, і не хочуть туди влазити, а потім вони розпухли, ноги були набрякші.



Кілька років тому гній із коліна Людмили викачали. Втім, за деякий час ноги знову почали набрякати. Тому жінку відправили на операційний стіл.

Людмила Медведєва, хвора:

- Мені пропунктували цей тазобедрений суглоб, звично, мені показали антибіотики після втручення, відправили мене додому, я просиділа два місяці, і мені витік цей гній через сідниці.



Та найважчого удару завдав чоловік. Замість дбати про кохану, він закрив двері - раз і назавжди. Вже шість років жінка самотужки бореться з хворобою.

Людмила Медведєва, хвора:

- Давай я відвезу для твоєї сестри в квартиру, і каже моїй сестрі: Ты видишь, какая она живучая, я не ожидал этого.



Жінку ранили не лише жорстокі слова, а й дії колишнього чоловіка. Той вирішив у прикутої до візка Людмили відсудити житло!

Людмила Медведєва, хвора:

- На даний момент триває судовий процес, із чоловіком ми судимось за цю квартиру, 20 кв метрів, і суд присудив поділ майна навпіл.



Втім, життя Людмили Медеведєвої змінити реально. Невідкладна чистка коліна може поставити жінку на ноги. Коштує операція п'ятдесят тисяч гривень. Та для Людмили, яка живе на тисячу двісті п'ядесят гривень, ця сума - непідйомна! Надія лише на небайдужих людей. Бо гроші слід зібрати якнайшвидше! Інакше через гній доведеться ампутувати кінцівку!

Медведєва Людмила Мар'янівна

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