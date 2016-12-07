Футбольні фанати влаштували погроми у центрі столиці

Вболівальники "Динамо" та "Бешикташу" зійшлися у сутичці. Трощили крамниці, обмінники, автомобілі. Все це відбувалося вчора ввечері за півтори години до початку гри на НСК "Олімпійський", де зустрічалися київське "Динамо" та стамбульський "Бешикташ". Найгарячіше було біля турецького ресторану неподалік стадіону. Билися близько трьохсот ультрас з обох сторін. Київські вболівальники забігли у заклад, де відпочивали турки, та почали все трощити. Після цього бійка перенеслася на вулицю. В хід пішли димові шашки та палиці. Неподалік розбили скляні двері. Одного із турецьких вболівальників із порізами рук забрала швидка. Розігнати розлючений натовп змогли правоохоронці. Власники ресторану кажуть, подібні сутички тут вперше.