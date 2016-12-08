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На Дніпропетровщині викрили підпільний міні-завод з переробки нафти

8 грудня 2016, 18:54
На Дніпропетровщині викрили підпільний міні-завод з переробки нафти

Тут виготовляли дизельне пальне. Продавали його на стихійних точках вздовж доріг. Під час обшуку вилучили 50 тисяч літрів дизельного пального, 90 тисяч літрів мазуту, а ще бензин, сірчану кислоту та обладнання. Вартість всього понад 7 мільйонів гривень. Проти організаторів незаконного бізнесу відкрили кримінальне провадження за ухиляння від сплати податків. Та, напевно, спритники матимуть клопіт ще й з екологами, адже під час перевірки не надали жодного дозвільного документу!

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