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Харківський полісмен, якого звинувачують у смертельній ДТП, на волі!

9 грудня 2016, 17:31
Харківський полісмен, якого звинувачують у смертельній ДТП, на волі!

Патрульного Олександра Мамотюка звинувачують у порушенні правил дорожнього руху з тяжкими наслідками. Трагічна аварія сталася влітку. Патрульний "Пріус" вночі мчав на виклик, раптом навперейми виїхав "Москвич", "Тойота" вдарила його у задню частину. Там сиділо молоде подружжя, люди просто вилетіли з машини: і хлопець, і дівчина загинули одразу. На час слідства патрульного замкнули за ґратами. Але термін його утримання сплив учора ввечері, суд на той час уже не працював. Відтак, юридичних підстав тримати підозрюваного під вартою не було, і вночі його відпустили.

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Служебные преступления, Суды

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