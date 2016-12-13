Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 22 грудня 2016
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Нещасні випадки

Вибрати дату
RSS

У Хмельницькому розламане вітром дерево розтрощило автівку

13 грудня 2016, 12:52
У Хмельницькому розламане вітром дерево розтрощило автівку

Жахіття, наче за сценарієм фільму-катастрофи, сталося у Хмельницькому. Напередодні там потужний вітер, наче тонку гілку, розломив навпіл величезне дерево. А зламаний стовбур упав просто на припаркований поряд Daewoo Lanos. Машина вмить перетворилася на зім'яту залізну бляшанку. На щастя, тієї миті всередині легковика нікого не було. Втім свідки пригоди одразу викликали рятувальників. Звільнити потрощену машину з-під дерева вдалося лише за годину. Тепер шокований власник "Ланоса" підраховує завдані негодою збитки.

Обговорити на Facebook
Несчастные случаи

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
реклама

Зараз в ефірі

Серіал "CSІ: Лас-Вегас - 11"
Серіал "CSІ: Лас-Вегас - 11"

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2016 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab