У Хмельницькому розламане вітром дерево розтрощило автівку

Жахіття, наче за сценарієм фільму-катастрофи, сталося у Хмельницькому. Напередодні там потужний вітер, наче тонку гілку, розломив навпіл величезне дерево. А зламаний стовбур упав просто на припаркований поряд Daewoo Lanos. Машина вмить перетворилася на зім'яту залізну бляшанку. На щастя, тієї миті всередині легковика нікого не було. Втім свідки пригоди одразу викликали рятувальників. Звільнити потрощену машину з-під дерева вдалося лише за годину. Тепер шокований власник "Ланоса" підраховує завдані негодою збитки.