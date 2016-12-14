Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 22 грудня 2016
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Наркотики

Вибрати дату
RSS

У Києві просто у салоні таксі в стані наркотичного сп'яніння помер чоловік

14 грудня 2016, 13:23
У Києві просто у салоні таксі в стані наркотичного сп'яніння помер чоловік

Чоловік їхав містом у компанії двох приятелів. Водій помітив дивну поведінку пасажирів, згодом зрозумів - чоловіки в наркотичному сп'янінні. Під час поїздки одному з наркоманів стало зле. Таксист навіть спеціально порушив кілька правил дорожнього руху, щоб його зупинили патрульні поліцейські. Він боявся, що якщо зупиниться сам - неадекватні пасажири щось йому заподіють. Побачивши ледь притомного чоловіка, копи викликали медиків, але пасажир сконав до їхнього приїзду просто в салоні авта.

Обговорити на Facebook
Наркотики, Прочее, Убийства

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
реклама

Зараз в ефірі

Серіал "CSІ: Лас-Вегас - 11"
Серіал "CSІ: Лас-Вегас - 11"

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2016 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab