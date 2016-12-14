У Києві просто у салоні таксі в стані наркотичного сп'яніння помер чоловік

Чоловік їхав містом у компанії двох приятелів. Водій помітив дивну поведінку пасажирів, згодом зрозумів - чоловіки в наркотичному сп'янінні. Під час поїздки одному з наркоманів стало зле. Таксист навіть спеціально порушив кілька правил дорожнього руху, щоб його зупинили патрульні поліцейські. Він боявся, що якщо зупиниться сам - неадекватні пасажири щось йому заподіють. Побачивши ледь притомного чоловіка, копи викликали медиків, але пасажир сконав до їхнього приїзду просто в салоні авта.