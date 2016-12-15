На Сумщині 57-річний рибалка провалився під кригу

Лід ще крихкий, але безстрашні рибалки вже виходять на смертельно небезпечне полювання. На Сумщині 57-річний чоловік провалився під кригу лише в сімдесяти метрах від берега Блакитного озера. Рибалка був добре екіпірований для тривалого очікування улову, він саме прямував до обраного місця. Раптом лід тріснув під ногами. Те, що сталося страшне, побачив випадковий перехожий та одразу викликав рятувальників. Утім врятувати бідолашного вони не встигли. Тіло загиблого на дні водойми водолази шукали кілька годин. До слова, таку небезпечну жагу до риболовлі рятувальники назвали абсурдом!