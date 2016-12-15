Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 22 грудня 2016
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Нещасні випадки

Вибрати дату
RSS

На Сумщині 57-річний рибалка провалився під кригу

15 грудня 2016, 11:51
На Сумщині 57-річний рибалка провалився під кригу

Лід ще крихкий, але безстрашні рибалки вже виходять на смертельно небезпечне полювання. На Сумщині 57-річний чоловік провалився під кригу лише в сімдесяти метрах від берега Блакитного озера. Рибалка був добре екіпірований для тривалого очікування улову, він саме прямував до обраного місця. Раптом лід тріснув під ногами. Те, що сталося страшне, побачив випадковий перехожий та одразу викликав рятувальників. Утім врятувати бідолашного вони не встигли. Тіло загиблого на дні водойми водолази шукали кілька годин. До слова, таку небезпечну жагу до риболовлі рятувальники назвали абсурдом!

Обговорити на Facebook
Несчастные случаи

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
реклама

Зараз в ефірі

Серіал "CSІ: Лас-Вегас - 11"
Серіал "CSІ: Лас-Вегас - 11"

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2016 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab