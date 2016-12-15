Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 22 грудня 2016
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Контрабанда

Вибрати дату
RSS

У Конотопі викрили незаконну торгівлю зброєю та наркотиками

15 грудня 2016, 12:09
У Конотопі викрили незаконну торгівлю зброєю та наркотиками

Справжніми збройними баронами уявили себе четверо чоловіків у Конотопі, на Сумщині. Звісно ж, незаконно, вони постачали та збували великі партії боєприпасів. Арсенал на продаж зберігали в себе вдома. Під час обшуку оселі правоохоронці виявили гранати РГД-5, пістолети, освітлювальні ракети, різноманітне військове спорядження та понад 3 тисячі набоїв! На додачу, хлопці ще й зберігали марихуану, амфетамін та обладнання для виготовлення важких наркотиків. Тепер поліцейські ще мають з'ясувати шляхи реалізації небезпечного краму.

Обговорити на Facebook
Контрабанда, Наркотики

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
реклама

Зараз в ефірі

Серіал "CSІ: Лас-Вегас - 11"
Серіал "CSІ: Лас-Вегас - 11"

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2016 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab