У Конотопі викрили незаконну торгівлю зброєю та наркотиками

Справжніми збройними баронами уявили себе четверо чоловіків у Конотопі, на Сумщині. Звісно ж, незаконно, вони постачали та збували великі партії боєприпасів. Арсенал на продаж зберігали в себе вдома. Під час обшуку оселі правоохоронці виявили гранати РГД-5, пістолети, освітлювальні ракети, різноманітне військове спорядження та понад 3 тисячі набоїв! На додачу, хлопці ще й зберігали марихуану, амфетамін та обладнання для виготовлення важких наркотиків. Тепер поліцейські ще мають з'ясувати шляхи реалізації небезпечного краму.