Незвичайне затримання крадіїв здійснили українські полісмени

Злочинці самі приїхали до поліцейських! Точніше, бус, на якому вони тікали, протаранив машину патрульних. Злодії за одну ніч встигли наробити чимало лиха. Спершу обікрали дві місцеві крамниці, а коли почали тікати - врізались у копів, що перекрили їм дорогу. Від потужного удару в автівці полісменів вирвало бокові дверцята. Троє правоохоронців - травмувалися! Утім, затримати злочинців змогли. Всередині буса виявили повний салон чужого добра та заряджений пістолет, знятий із запобіжника.