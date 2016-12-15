Медики підтвердили, що дівчинка з Кривого Рогу померла від грипу

Вже відома причина смерті семирічної школярки з Кривого Рогу. Лабораторні дослідження підтвердили - дівчинка таки померла від грипу! Нагадаємо, вночі проти суботи в дитини піднялася велика температура, батьки викликали швидку й лікарям вдалося збити жар. Після полегшення рідні дівчинки відмовилися від ушпиталення, а за добу швидку довелося викликати знову. Але врятувати дитину медики вже не змогли. Вони констатували смерть.