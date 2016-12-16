Ситуація з грипом в Україні залишається напруженою

Від вірусу вже померло четверо людей. Двоє школярів та двоє дорослих за лічені дні згоріли від високої температури. Аби не допустити загострення інфекції в столиці - на карантині вже сотня шкіл. А епід-поріг перевищений аж на тридцять відсотків! Від сьогодні вдома навчаються і полтавські школярі. Там недуга найбільше уражає дітей. Така ж ситуація і в Житомирі. Щоправда, на вимушені канікули учні підуть з наступного тижня. З 11 регіонів, де грип не на жарт розгулявся і де епід-поріг перевищено вдвічі, найбільше на нього продовжують нездужати мешканці Чернівецької, Полтавської та Дніпропетровської областей.