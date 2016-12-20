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Китайський двірник провчив авто-хама й набув популярності серед інтернет-користувачів

20 грудня 2016, 12:43
Китайський двірник провчив авто-хама й набув популярності серед інтернет-користувачів

У Китаї двірник провчив водія позашляховика, який був неправильно припаркований. У соцмережі набуває шаленої популярності відповідне відео. На ролику видно, що автівка заважала двірникові прибирати ввірену йому територію. І всі його спроби додзвонитися водієві були невдалими. Тоді прибиральник вирішив помститися авто-хамові та заблокував транспортний засіб по периметру чотирма десятками сміттєвих баків.

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