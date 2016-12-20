Китайський двірник провчив авто-хама й набув популярності серед інтернет-користувачів

У Китаї двірник провчив водія позашляховика, який був неправильно припаркований. У соцмережі набуває шаленої популярності відповідне відео. На ролику видно, що автівка заважала двірникові прибирати ввірену йому територію. І всі його спроби додзвонитися водієві були невдалими. Тоді прибиральник вирішив помститися авто-хамові та заблокував транспортний засіб по периметру чотирма десятками сміттєвих баків.