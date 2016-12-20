У Туреччині масові обшуки й рейди у зв'язку із вбивством посла РФ

Поліція заарештувала вже шістьох причетних до вбивства посла Росії, зокрема матір і сестру полісмена, який розстріляв Андрія Карлова. Від вогнепального поранення дипломат помер на місці. Застрелили його перед об'єктивами десятків камер у галереї в Анкарі - на очах у дружини. Жінка нині в тяжкому стані в лікарні. Зловмисника - це 22-річний спецпризначенець з Ізміру - знешкодили під час штурму. Його родичів допитують. Трагедія сталася на виставці, присвяченій російсько-турецьким відносинам. Саме щоб погіршити їх, і здійснили провокацію і теракт. Так трактують вбивство дипломати і Москви, й Анкари. Гучний і безпрецедентний злочин проти дипломата став предметом обговорення на засіданні Радбезу ООН. Перш ніж стріляти, зловмисник кричав, що це помста за Сирію і Алеппо. Російська й турецька сторони проводять спільне розслідування.