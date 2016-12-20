Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 22 грудня 2016
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Пожежі

Вибрати дату
RSS

Двоє людей загинули в пожежі на виробництві в Харкові

20 грудня 2016, 18:03
Двоє людей загинули в пожежі на виробництві в Харкові

Вогонь спалахнув рано-вранці, у цеху, де виробляли текстильну продукцію. Коли загоряння помітили й викликали пожежну службу, полум'я вже охопило будівлю. Ще до приїзду рятувальників обвалився дах ангару. Загиблі були працівниками підприємства, які вранці прийшли на роботу. Пожежні припускають, що чоловіки побачили вогонь у цеху і спробували самотужки здолати полум'я, але не впоралися і загинули. Третій робітник зумів вибратися назовні.

Обговорити на Facebook
Пожары

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
реклама

Зараз в ефірі

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2016 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab