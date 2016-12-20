Двоє людей загинули в пожежі на виробництві в Харкові

Вогонь спалахнув рано-вранці, у цеху, де виробляли текстильну продукцію. Коли загоряння помітили й викликали пожежну службу, полум'я вже охопило будівлю. Ще до приїзду рятувальників обвалився дах ангару. Загиблі були працівниками підприємства, які вранці прийшли на роботу. Пожежні припускають, що чоловіки побачили вогонь у цеху і спробували самотужки здолати полум'я, але не впоралися і загинули. Третій робітник зумів вибратися назовні.