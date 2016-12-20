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На Київщині чоловік стріляв у беззбройного правоохоронця, а потім наклав на себе руки

20 грудня 2016, 18:13
На Київщині чоловік стріляв у беззбройного правоохоронця, а потім наклав на себе руки

Кривава трагедія сталася у Славутичі Київської області. Кілька днів місцеві поліцейські розслідували обставини потужного вибуху, що стався у квартирі батьків молодика. 27-річний чоловік одразу ж утік. В оселі копи знайшли гранати, димові шашки та вибухові хімікати. Один із правоохоронців навідався до школи, де навчався підозрюваний, - там і переховувався утікач. Коли він збагнув, що потрапив у пастку, відкрив вогонь: поліцейського поранив у ногу. Той, кульгаючи, побіг за зловмисником. Та зрозумівши, що йому не відірватися, молодик вистрілив собі у скроню. У підривника знайшли чотири пістолети.

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