Дивна ДТП з кількома невідомими сталася у Києві

У Києві BMW їхав на шаленій швидкості, й водій не помітив, що одну зі смуг перекрили для ремонту колектора. Машина протаранила огорожу, збила кілька дорожніх знаків і зупинилася буквально за кілька сантиметрів від шахти колектора. Після цього водій і пасажир, наче нічого й не було, вийшли з салону. Далі запитали у шокованих очевидців, де неподалік можна випити кави, й пішли геть. Поліція та "швидка" застали лишень потрощений автомобіль. Відомо, що іномарка мала латвійський номер, після аварії її відправили на штрафмайданчик. Чому водій не помітив ремонтників та чи був він напідпитку - наразі невідомо.