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Хто винен у смерті немовляти в лікарні на Житомирщині?

21 грудня 2016, 10:22
Хто винен у смерті немовляти в лікарні на Житомирщині?

До правоохоронців звернулася жінка із заявою про нібито непрофесійні дії медиків, через які у неї помер син. За словами матері, 13 грудня "швидка" доправила її з малюком із районної до обласної дитячої лікарні. Там хлопчика поклали до відділення реанімації новонароджених, але через день дитина померла. Та рідних повідомили про це лише наступного ранку, скаржиться мати. На разі всі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

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Здоровье, Прочее, Убийства

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