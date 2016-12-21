В Одесі п'яний чоловік вбив власну дружину за допомогою табуретки

В Одесі п'яний 53-річний чоловік посварився з дружиною через ревнощі. Нелюд щосили лупцював жінку табуреткою, від потужного удару по голові нещасна померла миттєво. Забив на сполох родич пари, адже подружжя довго не виходило на зв'язок. Коли правоохоронці приїхали до зловісної квартири, побачили бездиханне тіло. Горе-ревнивця взяли під варту. За жорстоку розправу над дружиною він може провести за ґратами до 15 років.