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Масове отруєння у російському Іркутську концентратом для ванн "Глід"

21 грудня 2016, 12:21
Масове отруєння у російському Іркутську концентратом для ванн "Глід"

Від інтоксикації померли вже майже 60 людей. Але жертв може бути ще більше. За даними місцевих медиків, загалом постраждали близько сотні осіб. Через це у регіоні ввели режим надзвичайної ситуації. Місцева поліція вже затримала п'ятьох розповсюджувачів речовини. Під час обшуку цеху, де виготовляли підробку, вони знайшли 47 пластикових каністр зі смертоносною рідиною. Експерти виявили, що до складу "глоду" входили, зокрема, метанол та антифриз - надзвичайно отруйні для організму людини речовини.

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