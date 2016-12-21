Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 22 грудня 2016
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Вбивства

Вибрати дату
RSS

Юнак, який збив восьмирічного хлопчика в Одесі, опинився за ґратами

21 грудня 2016, 18:05
Юнак, який збив восьмирічного хлопчика в Одесі, опинився за ґратами

Як виявилося, хлопець навіть не мав водійських прав. Звідки взяв машину, зараз з'ясовує слідство. Нагадаємо, смертельна ДТП сталася напередодні ввечері. Попередньо встановлено, що водій сірої "Тойоти" був тверезим. Проте, рухався на великій швидкості. Він не помітив восьмирічного хлопчика, який разом із мамою вийшов на "зебру", та протягнув тіло нещасного за автомобілем близько тридцяти метрів. А сам спробував сховатися у дворах. Там машину випадково помітили патрульні та заблокували її, тоді водій кинув авто і намагався втекти. Врешті його схопили. За фактом смерті дитини розпочали кримінальне провадження.

Обговорити на Facebook
ДТП, Убийства

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
реклама

Зараз в ефірі

Серіал "CSІ: Лас-Вегас - 11"
Серіал "CSІ: Лас-Вегас - 11"

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2016 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab