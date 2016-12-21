Юнак, який збив восьмирічного хлопчика в Одесі, опинився за ґратами

Як виявилося, хлопець навіть не мав водійських прав. Звідки взяв машину, зараз з'ясовує слідство. Нагадаємо, смертельна ДТП сталася напередодні ввечері. Попередньо встановлено, що водій сірої "Тойоти" був тверезим. Проте, рухався на великій швидкості. Він не помітив восьмирічного хлопчика, який разом із мамою вийшов на "зебру", та протягнув тіло нещасного за автомобілем близько тридцяти метрів. А сам спробував сховатися у дворах. Там машину випадково помітили патрульні та заблокували її, тоді водій кинув авто і намагався втекти. Врешті його схопили. За фактом смерті дитини розпочали кримінальне провадження.