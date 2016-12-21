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Ладижинського маніяка засудили на довічне ув'язнення

21 грудня 2016, 18:30
Ладижинського маніяка засудили на довічне ув'язнення

На Вінниччині довічно засудили маніяка, який нещадно згвалтував, а потім закатував двох мешканок Ладижина. Деталі цієї моторошної історії "Свідок" розповідав ще навесні. Тоді тіла нещасних жінок просто на вулиці виявили перехожі. І на кожну з них вдома чекали маленькі дітки. Оперативники затримали нелюда за кілька годин після скоєння злочинів. Виявилося, 25-річний молодик вже відбував 10-річне покарання у виправній колонії за аналогічне вбивство, але був дочасно звільнений за так званим "законом Савченко". Чому вбив жінок, садист пояснити так і не зміг.

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Суды, Убийства

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