Допоможіть маленькій Донарі побороти жахливий діагноз

Шанс на одужання вартістю 180 тисяч гривень. Саме стільки потрібно грошей, аби вилікувати однорічну Донару Іващенко з Дніпропетровщини. В квітні цього року у дитини діагностували гострий лімфобластний лейкоз. Самостійно зібрати кошти на черговий курс хіміотерапії родина дівчинки не взмозі, тож батьки дуже сподіваються на допомогу з боку усіх небайдужих.

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Карта: 5168 7573 1580 4114 - Катерина Іващенко, мама