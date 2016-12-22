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Допоможіть маленькій Донарі побороти жахливий діагноз

22 грудня 2016, 11:42
Допоможіть маленькій Донарі побороти жахливий діагноз

Шанс на одужання вартістю 180 тисяч гривень. Саме стільки потрібно грошей, аби вилікувати однорічну Донару Іващенко з Дніпропетровщини. В квітні цього року у дитини діагностували гострий лімфобластний лейкоз. Самостійно зібрати кошти на черговий курс хіміотерапії родина дівчинки не взмозі, тож батьки дуже сподіваються на допомогу з боку усіх небайдужих.

Телефон (097) 083-85-04

Карта: 5168 7573 1580 4114 - Катерина Іващенко, мама

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