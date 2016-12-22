На Одещині прикордонники затримали рибалку, що ловив рибу, занесену до Червоної книги

Одеські прикордонники затримали чоловіка, який рибалив на штучному ставку Дунаю. У човні рибалки знайшли величезну білугу - її довжина майже два метри, а вага - 120 кілограмів. Цей вид належить до родини осетрових і занесений до Червоної книги, адже перебуває на межі вимирання. Поласувати делікатесом горе-рибалка не встиг, його із здобиччю одразу передали до рук поліції. За вилов цінної риби чоловікові загрожує чималий штраф або навіть три роки за гратами.