Потужний вибух у московській підземці

В переході на станції Коломенська злетів у повітря газовий балон. Це попередня версія. На місці подій - вибухо-техніки й поліція. Семеро москвичів постраждали, чотирьом знадобилася допомога медиків. У вестибюлі метро проводили ремонт. Працівників фірми-підрядника вже усунули від роботи, керівництво - допитують. Слідчий комітет проводить перевірку. Свідки трагедії, тим часом, діляться кадрами з відеореєстраторів, які зафіксували момент вибуху.