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Потужний вибух у московській підземці

22 грудня 2016, 17:24
Потужний вибух у московській підземці

В переході на станції Коломенська злетів у повітря газовий балон. Це попередня версія. На місці подій - вибухо-техніки й поліція. Семеро москвичів постраждали, чотирьом знадобилася допомога медиків. У вестибюлі метро проводили ремонт. Працівників фірми-підрядника вже усунули від роботи, керівництво - допитують. Слідчий комітет проводить перевірку. Свідки трагедії, тим часом, діляться кадрами з відеореєстраторів, які зафіксували момент вибуху.

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Катастрофы, Несчастные случаи

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россия умо-отсталая нация , побольше-бы таких балонов , пускай шакалы вымрут . был там пару раз , они на столько тупые , что я просто ахренивал , их можно ипать и в хвост и в гриву ... они напоминают людей с дцп ...
мазурок 22.12.2016, 22:56 ответить
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