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У Росії зростає кількість смертей від настоянки глоду

22 грудня 2016, 17:46
У Росії зростає кількість смертей від настоянки глоду

В Іркутську вже 71 людина померла після вживання настоянки глоду. Ще сотня росіян - у лікарнях з симптомами сильної інтоксикації. Спиртовмісний концентрат для ванн, який призначений для зовнішнього застосування, громадяни пили. Замість етилового у складі отрути був технічний метиловий спирт і антифриз. Прокуратура під час перевірок виявила 30 тонн фальсифікату, наразі тривають обшуки. Затримали вже 5 підозрюваних у розповсюдженні настоянки, яка вбила людей. В Іркутську діє режим надзвичайного стану.

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уёбки рашенские , пьют все дерьмо ! ацетон нужно им продавать в место водяры , быстрей повыздыхают .
дрон 22.12.2016, 22:52 ответить
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