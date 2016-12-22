У Росії зростає кількість смертей від настоянки глоду

В Іркутську вже 71 людина померла після вживання настоянки глоду. Ще сотня росіян - у лікарнях з симптомами сильної інтоксикації. Спиртовмісний концентрат для ванн, який призначений для зовнішнього застосування, громадяни пили. Замість етилового у складі отрути був технічний метиловий спирт і антифриз. Прокуратура під час перевірок виявила 30 тонн фальсифікату, наразі тривають обшуки. Затримали вже 5 підозрюваних у розповсюдженні настоянки, яка вбила людей. В Іркутську діє режим надзвичайного стану.