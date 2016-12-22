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Чотирьох підозрюваних в організації теракту в Берліні заарештували під час рейдів у Німеччині

22 грудня 2016, 17:54
Чотирьох підозрюваних в організації теракту в Берліні заарештували під час рейдів у Німеччині

Зловмисники орендували житло в Дортмунді, були знайомі з виконавцем теракту - Анісом Амрі. Але більше про них наразі поліція не повідомляє. Громадянина Тунісу, документи якого знайшли в кабіні вантажівки, Європол оголосив у розшук. Посилені перевірки в усіх аеропортах, на вокзалах. За будь-яку інформацію про злочинця номер один оголосили винагороду 100 тисяч євро. Жертвами вантажівки-вбивці, за кермом якої сидів терорист, стали 12 людей. З-поміж них могло бути українське подружжя. Наразі триває ідентифікація тіл, ДНК-екпертиза, яка має підтвердити чи спростувати цю інформацію. До речі, різдвяний ярмарок, де сталася трагедія, вже відкрили для відвідувачів. Вулиці мегаполісів Європи, передусім Берліна, Лондона, Парижа, патрулюють додаткові підрозділи поліції.

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Общество, Прочее, Убийства

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