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На Одещині перекрили контрабандний канал постачання психотропних препаратів з Європи

22 грудня 2016, 18:02
На Одещині перекрили контрабандний канал постачання психотропних препаратів з Європи

Співробітники СБУ затримали двох наркокур'єрів в одному з поштових відділень Одеси. Вони саме отримували пакунок з однієї з країн Бенілюксу. У них вилучили 500 пігулок екстезі. Під час обшуків удома в зловмисників оперативники вилучили три пакунки з синтетичними наркотиками та обладнання для їхнього виготовлення. Наркоділки виготовляли товар на продаж. Тепер їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

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Наркотики

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обломали кайф наркоманам ))) но увиличили продажи конкурентам , одна польза от правохранителей )
мазурок 22.12.2016, 22:47 ответить
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