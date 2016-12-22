На Одещині перекрили контрабандний канал постачання психотропних препаратів з Європи

Співробітники СБУ затримали двох наркокур'єрів в одному з поштових відділень Одеси. Вони саме отримували пакунок з однієї з країн Бенілюксу. У них вилучили 500 пігулок екстезі. Під час обшуків удома в зловмисників оперативники вилучили три пакунки з синтетичними наркотиками та обладнання для їхнього виготовлення. Наркоділки виготовляли товар на продаж. Тепер їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.