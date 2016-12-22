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Папу Римського Франциска помітили під час шопінгу в Римі

22 грудня 2016, 18:28
Папу Римського Франциска помітили під час шопінгу в Римі

Понтифіка спіймали папараці, коли він купував собі черевики в одному з супермаркетів Рима. Керівник католицької церкви - попри почесний сан - шанований серед вірян саме через те, що невибагливий. До крамниці прийшов без охорони, жваво жартував із продавцями, благословив їх. На завершення шопінгу залюбки робив селфі з усіма охочими. У соцмережах подейкують, певно Папа Франциск робив собі подарунки до дня народження. 18 грудня він відсвяткував вісімдесятирічний ювілей.

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